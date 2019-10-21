مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، تقريرًا يتناول موقفًا غريبًا من نوعه واجهته سيدة في الخامسة والعشرين من عمرها بعد أن توجهت إلى الطبيب إثر إصابتها بآلام في المعدة، كانت تعتقد في البداية أنها آلام الدورة الشهرية، لكن كانت في انتظارها مفاجأة لم تكن تتوقعها إطلاقًا، حيث اكتشفت آنذاك أنها حامل في شهرها التاسع، وعلى وشك إنجاب طفلها الأول.





وأشار التقرير إلى أنه تم في أعقاب ذلك مباشرة نقل هذه السيدة "كايتي مايسون"، وهي من مدينة "ملبورن" الأسترالية، إلى المستشفى، حيث أنجبت طفلها "فلين" بعد ساعات من اكتشافها خبر حملها.





ونقلت "ديلي ميل" عن "مايسون" قولها إنها أصيبت بحالة صدمة لدى علمها بهذا الخبر، ولم تكن تدري ما يتوجب عليها فعله في مثل هذا الوضع، بالإضافة إلى أنه لم يكن لديها أي وقت للتفكير على الإطلاق، فالأمر برمته حدث في غضون بضع ساعات.





وتابعت موضحة أنها لم تلاحظ حدوث أي تغيرات جسدية على الإطلاق خلال الأشهر التي سبقت اكتشافها خبر حملها، وكذلك لم تعاني من أعراض الحمل المعروفة، فضلًا عن أن روتينها اليومي لم يتغير خلال هذه الفترة، حيث كانت تمارس الرياضة بصورة طبيعية وتتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية أو "الجيم" بشكل منتظم، وهو ما جعل الأمر لا يُصدق بالنسبة إليها.



