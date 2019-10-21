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ثقافة

تجميع وإعادة بناء مركب خوفو .. حكاية جديدة في مكتبة الإسكندرية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية محاضرة مشتركة بعنوان «تجميع وإعادة بناء مركب خوفو - قراءة في أرشيف الحاج أحمد يوسف»، غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

يُلقي المحاضرة كل من الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير عام إدارة التدريب والنشر العلمي بقطاع المشروعات، بوزارة الآثار، والدكتور إيمان نبيل، المشرف على مشروع ترميم التوابيت الخشبية باللاهون.

تتناول المحاضرة مراحل تجميع وتوثيق مركب خوفو الأول، والمصنوع من خشب الأرز المُستَجْلَب من لبنان، من لحظة الاكتشاف حتى إعادة بنائه وتجميعه، وكيفية رفعه تحت إشراف زكي اسكندر وتوثيقه من جانب الحاج أحمد يوسف (المُشرف على أعمال الترميم بمركب خوفو الأول) والذي قام بإجراء أعمال توثيق كاملة لكل جزء من أجزاء المركب البالغ عددها 1224 قطعة، عن طريق التصوير، والرسم الهندسي الدقيق لكل قطعة من قطع المركب، حسب الطبقات التي عُثر عليها، بالإضافة إلى الرفع الأثرى للرموز والعلامات التي عثر عليها محفورة على القطع الخشبية، وعلى جوانب الحفرة.

كما قام "يوسف" بإعداد اسكتشات كاملة لطريقة تجميع المركب، مع رسم تخطيطي يوضح التفاصيل الدقيقة لكل جزء من أجزاء المركب، قبل الشروع في عملية التجميع. يُذكر أن عملية التوثيق الدقيقة قد ساعدت في نجاح عملية إعادة البناء.
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