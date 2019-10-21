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برلمان

تفاصيل اجتماع أفريقية البرلمان بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
تفاصيل اجتماع أفريقية
تفاصيل اجتماع أفريقية البرلمان بحضور ممثلي وزارة الخارجية
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فريدة محمد
عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعين؛ وذلك لعرض آخر التطورات والتحركات الخارجية على الساحة الأفريقية،بحضور كل من ممثل وزارة الخارجية السفير كريم شريف​​ - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي والسفير علي مرسى الحلوانى​ - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط وغرب أفريقيا. 

وتم استعراض العديد من المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر في؛ حيث سعت مصر إلى استعادة دورها في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي.

وتواصل مصر الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة ، لتشمل آفاقًا أكثر رحابة من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، والتنوير والوعي الثقافي من جهة ثالثة، ومن ثم معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش ومعاناة الفقر، واستمرار التنسيق والتشاور على المستوى الأمني، بالتوازي والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون القائمة ، وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، والاهتمام بتطوير دور الأزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر، ونشر ثقافة السلام. 

وفي خلال فاعليات الاجتماع الثاني قال السفير ياسر سرور - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه،إن دور تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية يعتبر أمرا هاما، وتحديدا دول حوض النيل ، مشيرا إلى أن أولى خطوات تعزيز العمل المشترك تفعيل التعاون البرلماني وإجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.

وأكد على أهمية التعاون الإفريقي في مجال الاستثمار الزراعي، وقيام القطاع الخاص بدور هام في هذا القطاع، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الذي لا بديل عنه.

وأضاف أن الاختلاف في الرؤى يحتاج إلى حوار للوصول إلى رؤية مشتركة، مع ضرورة الاستناد على أن الكل شركاء ويربطهم شريان الحياة، منوها كذلك بأن اتفاقية التجارة القارية دخلت حيز النفاذ ويجب الاستفادة منها لتحقيق الرفاهية لشعوب القارة الأفريقية.
تفاصيل اجتماع أفريقية البرلمان بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية
تفاصيل اجتماع أفريقية البرلمان بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية
تفاصيل اجتماع أفريقية البرلمان بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية
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