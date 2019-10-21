Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دبلوماسي أمريكي يتوعد إيران بالمزيد من الضغوط حتى تغير سلوكها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
المنامة
المنامة
Advertisements
محمد علي
أكد رئيس الوفد الأمريكي في القمة العالمية للأمن البحري التي تعقد بالمنامة، على أهمية الأمن الملاحي في المنطقة، مشيرًا إلى استمرار بلاده في ممارسة كافة الضغوط على إيران، وفق ماذكرت وسائل إعلام دولية.

صرح رئيس الوفد الأمريكي في القمة العالمية للأمن البحري : "مستمرون في الضغط على إيران حتى تغيير سلوكها من ناحية انتشار أسلحة الدمار الشامل وضرورة توقفها عن تهديد للأمن الدولي".

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن هناك توافقًا بشأن المنطقة الخليجية الملاحية.

وسبق قبل أسبوع أن صرح سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن مملكة البحرين ستستضيف في 21 من الشهر الجاري، قمة عالمية للأمن البحري تهدف إلى توحيد قوات مكافحة الإرهاب، حيث سيعمل الشركاء خلالها على تعزيز قدراتهم في دعم الأمن والسلام بدول الخليج العربي وبقية دول العالم، منوهًا إلى أن مملكة البحرين حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب، وتعارض الأعمال العدائية للنظام الإيراني وتعمل مع الشركاء للحفاظ على التبادل الحر للبضائع على مستوى العالم.

وأشار في مقال نشرته له صحيفة واشنطن تايمز تحت عنوان «دعم الأمن والسلام في الخليج العربي» إلى أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، وبراين هوك، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، سبق أن أعلنا عن هذه القمة في 17 يوليو الماضي، حيث ستعقد على مدى يومين تزامنًا مع بدء أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي للقوات البحرية الأمريكية بالقيادة البحرية المركزية .

ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية التمرين البحري بأنه الأكثر شمولًا في العالم ، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا كائتلاف لخلق نوع مع الألفة ما بين الشركاء العالميين والمسئولين في قطاع الشحن، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، حيث يتخذ آلاف العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم من مملكة البحرين مقرًا لهم من خلال استضافة المملكة منذ الربع الأخير من القرن الماضي مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، ويرون بشكل مباشر أن البحرين منارة للاستقرار والقوة في منطقة مضطربة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا ترحب بانضمام البحرين إلى تحالف تأمين الملاحة في الخليج

سياسي: ملفات ساخنة على رأس مباحثات البحرين وواشنطن.. تعرف عليها

زيارة لافتة.. ماذا يحمل ولى العهد البحرينى فى زيارته إلى واشنطن

ترشيحاتنا

خلع البدلة لطلاء جدران المدرجات .. عميد هندسة المنصورة: الكلية دى بيتنا

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة ؟

أصالة تعترف بوجود خلاف مع طارق العريان.. وهذه هي التفاصيل

محمد صلاح يترقب موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

نشأت الديهي يوجه رسالة لأهالي محمود البنا

Advertisements

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

بـ فستان أسود | نيرمين الفقى تتألق فى حفل ملكة جمال الكون 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

بـ فستان أسود | نيرمين الفقى تتألق فى حفل ملكة جمال الكون 2019