دبلوماسي أمريكي يتوعد إيران بالمزيد من الضغوط حتى تغير سلوكها

أكد رئيس الوفد الأمريكي في القمة العالمية للأمن البحري التي تعقد بالمنامة، على أهمية الأمن الملاحي في المنطقة، مشيرًا إلى استمرار بلاده في ممارسة كافة الضغوط على إيران، وفق ماذكرت وسائل إعلام دولية.



صرح رئيس الوفد الأمريكي في القمة العالمية للأمن البحري : "مستمرون في الضغط على إيران حتى تغيير سلوكها من ناحية انتشار أسلحة الدمار الشامل وضرورة توقفها عن تهديد للأمن الدولي".



من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن هناك توافقًا بشأن المنطقة الخليجية الملاحية.



وسبق قبل أسبوع أن صرح سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن مملكة البحرين ستستضيف في 21 من الشهر الجاري، قمة عالمية للأمن البحري تهدف إلى توحيد قوات مكافحة الإرهاب، حيث سيعمل الشركاء خلالها على تعزيز قدراتهم في دعم الأمن والسلام بدول الخليج العربي وبقية دول العالم، منوهًا إلى أن مملكة البحرين حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب، وتعارض الأعمال العدائية للنظام الإيراني وتعمل مع الشركاء للحفاظ على التبادل الحر للبضائع على مستوى العالم.



وأشار في مقال نشرته له صحيفة واشنطن تايمز تحت عنوان «دعم الأمن والسلام في الخليج العربي» إلى أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، وبراين هوك، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، سبق أن أعلنا عن هذه القمة في 17 يوليو الماضي، حيث ستعقد على مدى يومين تزامنًا مع بدء أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي للقوات البحرية الأمريكية بالقيادة البحرية المركزية .



ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية التمرين البحري بأنه الأكثر شمولًا في العالم ، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا كائتلاف لخلق نوع مع الألفة ما بين الشركاء العالميين والمسئولين في قطاع الشحن، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، حيث يتخذ آلاف العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم من مملكة البحرين مقرًا لهم من خلال استضافة المملكة منذ الربع الأخير من القرن الماضي مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، ويرون بشكل مباشر أن البحرين منارة للاستقرار والقوة في منطقة مضطربة.









