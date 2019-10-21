سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

احتفلت مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة مساء الجمعة الماضية، بحفل زفافها فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



خطفت شقيقة ملك قورة الأنظار بفستان زفافها الرائع الذى حمل توقيع المصمم المصرى هانى البحيرى، وتميز التصميم بأنه منحها إطلالة فخمة فى يوم زفافها، كما انه اعتمد على القماش المطرز الراقى و طرحة الفستان التى زادت من جمال طلتها.



واعتمدت شقيقة ملك قورة تسريحة شعر من أنامل Richard، ووضعت لها خبيرة التجميل المميزة زينة النجار، ماكياج جذابا متناسقا مع ملامحها.



وعلم صدى البلد أن تكلفة ماكياج شقيقة ملك قورة 10 آلاف جنيه، فيما كانت تكلفة تصفيف شعرها 12 ألف جنيه.

