القوى العاملة: نعمل على خلق مليون مشروع صغير توفر 3 ملايين فرصة عمل

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الدكتور محمد سعفات وزير القوى العاملة اليوم بمكتبه بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وأحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة واستعرض الوزيران سبل توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمام مشروعات جديدة للشباب.



وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الجادة بكافة التيسيرات ومنح قروض دون فائدة، ورخص مؤقتة ودائمة لممارسة النشاط، كما نفتح كل القنوات لتيسير استثمارات الشباب والراغبين في العمل الخاص.



وأضاف محافظ الدقهلية أن القروض لا بد من منحها بناءً على دراسة جدوى حقيقية لضمان نجاح المشروع واستمراره، وأشار إلى ضرورة تدريب الشباب على بعض المشروعات التي تحتاج إلى ممارسة حقيقية.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه يعمل على خلق مليون مشروع صغير توفر 3 ملايين فرصة عمل، وقال لا بد أن تنتشر ثقافة العمل الحر والخاص لدى الجميع.



وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه يمكن للوزارة المشاركة مع أصحاب المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات حتى يستطيعوا المضي قدما في مشروعاتهم، كما يمكن للوزارة توجيه الراغبين في إقامة مشروعاتهم ووضع الرؤى والمقترحات.



يأتي استقبال محافظ الدقهلية لوزير القوى العاملة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل حياة كريمة لتوفير فرص عمل حقيقية لمختلف الفئات من أبناء الدقهلية.