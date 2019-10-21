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ثقافة

وزيرة الثقافة تتفق على تبادل خبرات مصرية صربية في مجال المتاحف والمعارض

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير عمرو الجويلي، سفير مصر في صربيا المتحف الوطني في العاصمة الصربية بلجراد.

وبحسب بيان، الاثنين، قامت بويانا بوريس برشكوفيتش، مدير المتحف، بشرح محتوياته من مقتنيات وأعمال فنية يعود تاريخها الي العصور الأولى حتى العصر الحديث.

وأشادت "عبد الدايم" بالعرض المتحفي وما يضمه من مقتنيات واشارت الي الاتصال الوثيق بين الفن والفنانين في مصر وصربيا واكدت علي اهمية التعاون المشترك في مجال المعارض والمتاحف باعتبارها مكونا أساسيا في ذاكرة الدولتين يساهم في تشكيل الوعي الجمعي وترسيخ الهوية.

ولفتت إلى ضرورة تفعيل النشاط الفني من خلال مسرح المتحف الذي استضاف احتفالات مصر بثورة يوليو كأول عيد قومي في تاريخه من خارج صربيا.

من جانبها أعربت برشكوفيتش عن اعتزازها بالزيارة التي تعد انطلاقة للتعاون في مجال المتاحف بين البلدين، وأكدت أن مصر دولة الثقافة والتاريخ والفن واشارت الي دراسة توقيع اتفاقيات شراكة لتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال خاصة في ترميم وحماية المقتنيات من خلال الهيئات الثقافية المتخصصة في مصر وصربيا.
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