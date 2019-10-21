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منوعات

حكاية فنانة تتقمص دور شخصيات الكرتون.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:15 م
صدى البلد
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القسم الميداني- عدسة : ايهاب أشرف
تيدا مفيدة شخصية خيالية مبتكرة، مصنفة راوي قصص عالمية بشكل مبتكر بتقمصها أدوار الشخصيات وتغير صوتها وعرضها بالإذاعة والتليفزيون والمسرح وغيرها بأماكن تجمع الأطفال الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل تطوعي من خلال ورش حكي، متنكرة بزي العجوز تيدا مفيدة لتعديل السلوك والتثقيف والتربية والترفيه واكتشاف المواهب والفنون، مرشدة سياحية للأطفال بالأماكن الأثرية، تترجم القصص إلي اللغات الأربعة ولغة الإشارة.

رصدت عدسة صدي البلد حوارا مع "الاء سامي" قالت: بدأت فكرة "تيدا مفيدة" صاحبة العصا والنظارة وطقم الأسنان بحدوته روتها للأطفال في مناسبة ما بعدها طلبت مني أحد صديقاتي أن أقدم هدية لابنتها علي شكل حدوتة تعدل من سلوكها بهذه الطريقة ونالت إعجاب فئة كبيرة، فقررت نشر حلقات صوتية علي الإنترنت والوصول إلى أكبر عدد من الأطفال.

أشارت الاء إلي سبب اسم "تيدا مفيدة" أنه يرجع إلى اسم والدتها مفيدة، وتيدا يرجع إلى لقب "تيزه" الذي كان يطلق علي الجدة في الماضي.        

أكدت "الاء" علي الهدف الأساسي للشخصية المبتكرة وهو وضع المعلومات بداخل القصص ليكون هدفها معرفي ممتع، ومحاولة إحياء فكرة الحكي مرة أخرى خاصة أنها تعتبر واحدة من الوسائل التي تعود بالنفع بشكل كبير علي الأطفال.                            

أوضحت "الاء" الصعوبات التي واجهتها في البداية وهي عدم قدرتها علي توصيل المعلومات لعدد كبير من الأطفال ولكنها تغلبت عليها وأصبحت أكثر انتشارا الآن.        

عبرت عن أمنياتها قائلة "بتمني رسالتي توصل لكل الأطفال ويكون لي برنامج في التليفزيون لنشر رسالتي بشكل أكبر وتشجيع الأطفال على القراءة والبحث باستمرار".
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