الياقوتي: تأهيل الدعاة وحسن استغلال وسائل الإعلام أهم سبل التصدي للفتن والإرهاب

أكد الدكتور محمد الياقوتي، عضو الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وزير الأوقاف السودانى الأسبق، ضرورة تصدى المؤسسات الدينية المعتمدة فى عالمنا العربى والإسلامى للفتاوى الضالة والمتشددة بمزيد من الوعي والتنظير.





وأوضح " الياقوتي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي، أن تأهيل الدعاة لمجال الفتوى بشكل خاص وللعمل فى المجال الدينى بشكل عام يعد من أهم العوامل التى تتصدى بها المؤسسات الدينية لبراثن الفتن والإرهاب وأصحاب الجماعات الضالة المتشددة.





وأضاف أنه يمكن الاستفادة بشكل جيد من التقدم التكنولوجي وتطور الوسائل الإعلامية فى ضبط الفتوى والتصدي للفتاوي الشاذة بما يتناسب ومقتضيات العصر الحديث، ونشر حقائق الدين بصورة واضحة.



