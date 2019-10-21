حسين هريدى: توقيع اتفاقيات بين روسيا وإفريقيا خلال قمة سوتشي.. فيديو

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن روسيا تريد أن تجارى كلًا من الصين واليابان والهند التى سبقتها فى إرساء التعاون مع الدول الأفريقية عن طريق إنشاء منتديات تربطها بالقارة السوداء.



وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن روسيا بقمة سوتشي يوم 23 و24 القادم ستحاول تعويض ما فاتها واستعادة العلاقات التى كانت تربط موسكو بالدول الأفريقية خلال وجود الاتحاد السوفيتي سابقا.



وأضاف أن قمة سوتشي تعد النسخة الأولى من منتدى التعاون الإفريقي والروسى الإقتصادى وتتم تحت رئاسة الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.



وأوضح أن جلسات أعمال قمة سوتشى تناقش موضوعات طموحة للغاية وإنعكاس رغبة روسيا فى النفاذ بقوة وبطريقة مستدامة إلى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سيتم التوقيع عليها بعدة موضوعات فى مقدمتها التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والإنذار المبكر للمخاطر الأمنية للدول الأفريقية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الطاقة والنقل البري والسكك الحديدية والصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

