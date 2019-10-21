Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسين هريدى: توقيع اتفاقيات بين روسيا وإفريقيا خلال قمة سوتشي.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن روسيا تريد أن تجارى كلًا من الصين واليابان والهند التى سبقتها فى إرساء التعاون مع الدول الأفريقية عن طريق إنشاء منتديات تربطها بالقارة السوداء.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن روسيا بقمة سوتشي يوم 23 و24 القادم ستحاول تعويض ما فاتها واستعادة العلاقات التى كانت تربط موسكو بالدول الأفريقية خلال وجود الاتحاد السوفيتي سابقا.

وأضاف أن قمة سوتشي تعد النسخة الأولى من منتدى التعاون الإفريقي والروسى الإقتصادى وتتم تحت رئاسة الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن جلسات أعمال قمة سوتشى تناقش موضوعات طموحة للغاية وإنعكاس رغبة روسيا فى النفاذ بقوة وبطريقة مستدامة إلى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سيتم التوقيع عليها بعدة موضوعات فى مقدمتها التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والإنذار المبكر للمخاطر الأمنية للدول الأفريقية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الطاقة والنقل البري والسكك الحديدية والصناعة وتدريب الكوادر البشرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمة G7 .. الرئيس السيسي صوت أفريقيا بين قادة العالم.. كيف أعادت مصر مكانة القارة خارجيا

مصر تشارك في قمة الـ7G.. رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي: السيسي يروج للاستثمار الأجنبي في مصر.. ودبلوماسي: الحرب على الإرهاب والأوضاع في الخليج على قائمة اهتمامات القمة

دبلوماسي: كلمة الرئيس السيسي بـ G7 تتعلق بالتنمية الاقتصادية داخل أفريقيا.. فيديو

حسين هريدي: مؤتمر «تيكاد 7» يعكس اهتمام اليابان بالانفتاح على أفريقيا

حسين هريدي: الرئيس السيسي نجح في بلورة الموقف الأفريقي بوضوح.. فيديو

بمشاركة مصر.."قمة سوتشى" تعيد صياغة أطر جديدة للشراكة الأفريقية الروسية

ترشيحاتنا

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك يترقبان.. تعرف على البلد المرشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2021

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ200 ألف جنيه والتسليم فوري.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ200 ألف جنيه والتسليم فوري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور