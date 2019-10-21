صدور كتاب "يوميات التلصص" للكاتب البحريني حسن مدن

صدر دار مسعى للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب "يوميات التلصص" للكاتب والمفكر البحريني الدكتور حسن مدن في 4 فصول يستكمل من خلالها رؤيته في تفاصيل الحياة اليومية فيما بدأه بكتابيه السابقين "الكتابة بحبر أسود" و"للأشياء أوانها".





"يوميات التلصص" تعد سردا ليوميات حدثت فعلا، وعلى ما يحتويه في فصوله الأربعة تصح، في صورة من الصور، الثلاثية الشهيرة "رأيت، سمعت، قرأت"، حيث يواصل حسن مدن رصده لمشاهدات وانطباعات وأفكار وأقوال وتناوله لأشخاص ووجوه، في حصيلة الأفعال الثلاثة.



