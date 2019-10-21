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ثقافة

صدور كتاب "يوميات التلصص" للكاتب البحريني حسن مدن

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
صدر دار مسعى للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب "يوميات التلصص" للكاتب والمفكر البحريني الدكتور حسن مدن في 4 فصول يستكمل من خلالها رؤيته في تفاصيل الحياة اليومية فيما بدأه بكتابيه السابقين "الكتابة بحبر أسود" و"للأشياء أوانها".

"يوميات التلصص" تعد سردا ليوميات حدثت فعلا، وعلى ما يحتويه في فصوله الأربعة تصح، في صورة من الصور، الثلاثية الشهيرة "رأيت، سمعت، قرأت"، حيث يواصل حسن مدن رصده لمشاهدات وانطباعات وأفكار وأقوال وتناوله لأشخاص ووجوه، في حصيلة الأفعال الثلاثة.

ولاتعد هذه اليوميات تدوينا لتاريخ وسيرة، بمقدار ما هي تسجيل مشاهدات الكاتب واستدعاء أفكاره واستعادة ذكريات ، إذ أن الكاتب الذي يرى ما حوله يرى في الآن نفسه ذاته، أكان واعيا بذلك أم لا، فتلصصنا على ما يحيط بنا، هو في صورة من الصور تلصص على الذات أيضا، على ما يشد انتباهها أكثر من سواه، فضلا عن أن الكاتب وهو يمارس هذا التلصص ويكتبه يضع نفسه، ربما من حيث لم يرد، في دائرة تلصص الآخرين عليه".
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