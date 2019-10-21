توقيع اتفاقيات ثنائية.. مباحثات موسعة لرئيس الوزراء ونظيره الكويتي..اليوم

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مباحثات مع نظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وذلك بمقر مجلس الوزراء، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، كذلك بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وسيشهد رئيسا الوزراء توقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وذلك عقب جلسة المباحثات.





وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة أمس الأول، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيارة رئيس الوزراء الكويتى والوفد المرافق له، تأتي تأكيدًا لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تناميًا ملحوظًا خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما.



