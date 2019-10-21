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توك شو

منتج "الرصاصة لاتزال فى جيبى" يكشف كواليس تصوير الفيلم .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
منتج السينمائى محسن
منتج السينمائى محسن علم الدين
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توك شو
قال المنتج السينمائي محسن علم الدين، إن فيلم "الرصاصة لاتزال فى جيبى" تم تصويره بعد الحرب مباشرة، وعرضه فى العام الثانى للنصر، مضيفًا ان القوات المسلحة منحتنا 95 دبابة لتصويرهم فى مشهد الفيلم .

وأوضح المنتج السينمائي محسن علم الدين انه انتج فيلم " يوم الكرامة " وكان الضابط الذى تابع معنا من القوات البحرية الفريق مهاب مميش .

وأشار المنتج السينمائي محسن علم الدين إلى أن الفنان محمود يس افضل من تعاملت معه من الفنانين ومن الجيل الجديد " أحمد عز ".

وأكد المنتج السينمائي محسن علم الدين أنه يعمل على إنتاج عدد من الأفلام الجديدة ستشهد عودة المخرجين الكبار الذين ابتعدوا عن الساحة منذ سنوات .

وأضاف المنتج السينمائي محسن علم الدين ان فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" من بطولة احمد توفيق وسمير صبرى. 
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