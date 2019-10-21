الإفتاء: استمرار تلقي طلبات دورة إعداد المفتين عن بعد حتى 31 أكتوبر

أعلنت دار الإفتاء، عن استمرار تلقي طلبات الالتحاق للدفعة الثامنة، من دورة إعداد المفتين عن بعد حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الدراسة باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة.



وأوضحت دار الإفتاء، على موقعها الإلكتروني، أن مدة الدراسة تستمر لمدة 3 سنوات، وتشرف على الموقع لجنة علمية مُشكلة من كبار علماء الأزهر الشريف، لافتة إلى أن الدورة كاملة مجانية بدون رسوم.



وأوضحت الإفتاء أن شروط القبول للمتقدم تتمثل في أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية.



وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم الإلكتروني هي: صورة شهادة الميلاد، صورة البطاقة الشخصية«للمصريين»، أو جواز السفر لغير المصريين، وصور الشهادات العلمية التي حصل عليها، وأخيرًا السيرة الذاتية، مع ضرورة إحضار أصول المستندات أو مستخرج رسمي منها؛ للإطلاع عليها فقط يوم المقابلة الشخصية.



على أن تقدم طلبات الالتحاق إلكترونيًا من خلال استمارة التسجيل بالموقع خلال موعد أقصاه 31\10\2019 عبر الرابط التالي:

http://www.ifta-learning.net/Registration-form