مؤسسة الفكر العربي تطلق الدورة الثالثة من مسابقة "القصة القصيرة بأقلامهم"



أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن إطلاق الدورة الثالثة من مسابقة "القصّة القصيرة بأقلامهم"، الموجّهة لتلامذة المرحلة الثانويّة لكتابة نصوص باللّغة العربية، والبدء باستقبال النصوص المشاركة اعتبارًا من 21 أكتوبر حتى 21 ديسمبر 2019، وذلك في إطار مشروعها الإسهام في تطوير تعليم اللّغة العربية وتعلّمها "عربي21".



تطرح المسابقة هذا العام سؤالًا تنبغي الإجابة عليه وهو: "أين ستكون مهنيًا وحياتيًا بعد 15 عامًا من الآن؟ تخيّل واكتب قصّة قصيرة عن ذلك." تهدف المسابقة إلى تحفيز التلامذة على كتابة نصوص قصيرة بالعربية، وتتلخّص شروط المشاركة في أن يكون النصّ بالّلغة العربية الفصحى، وأن يتراوح عدد الكلمات بين 250 و500 كلمة كحدّ أقصى، وأن يكون النصّ غير منشور سابقًا (إلكترونيًا أو ورقيًا)، ويكون المشترك/ة في المرحلة الثانوية للعام الأكاديمي 2019-2020.



يُمنح كلّ من الفائزين الـ10 الأوائل مكافأة قدرها 500 دولار أميركي، ويُمنح كلّ من الفائزين الواردة أسماؤهم في القائمة من المرتبة 11 إلى المرتبة 20 مكافأة قدرها 150 دولارًا أميركيًا، وتُنشر القصص العشرون الفائزة في كتاب يحمل أسماء الفائزين جميعًا.



تتألّف لجنة التحكيم من خبيرين تربويّين يقيّمان النصوص المقدّمة بناءً على معايير علمية،ويختاران قائمة بأوّل 20 نصًّا بحسب الترتيب. تُعلَن أسماء الفائزين على صفحة "عربي21" الإلكترونية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالمشروع.



يتعيّن على التلامذة الراغبين بالمشاركة، ملء الاستمارة الخاصّة بالمسابقة والموجودة على موقع مشروع "عربي21".