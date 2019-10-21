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اقتصاد

أحمد عزيز: خفض أسعار الوقود ومواد البناء ينشط قطاع المقاولات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:22 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس أحمد عزيز خبير عقارى، أن خفض أسعار الوقود والغاز الطبيعى لعدد من صناعات البناء والتشييد وكذلك تراجع الفوائد البنكية على الإقراض وانخفاض أسعار الدولار تعد عوامل إيجابية ستسهم فى دفع قطاع المقاولات والاستثمار العقاري وستحقق الاستقرار السعرى مع الحد من المضاربات. 

وأشار أحمد عزيز فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تلك المتغيرات ستحفز قطاعا كبيرا من شركات المقاولات على المنافسة على عدد أكبر من العمليات وإنهاء حالة الترقب التى فرضتها الارتفاعات السعرية فى الخامات ومدخلات التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية وهى الأمور التى حملت شركات المقاولات العديد من الأعباء المالية فى الفترات الأخيرة.

وأضاف أحمد عزيز أن الانخفاض فى أسعار الوقود والغاز الطبيعى لـ 5 صناعات وهى الحديد والصلب، والاسمنت، والسيراميك، والالومنيوم، والنحاس، والبورسلين عوامل تدفع قطاع المقاولات شرط فرض رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من تطبيق قرارات خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك بنودًا تؤثر بصورة كبيرة فى إجمالى تكلفة التنفيذ ويصعب خفض تكلفتها منها أجور العمالة والتى شهدت ارتفاعات كثيرة عقب التعويم وارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

ولفت إلى أن الانخفاضات الأخيرة قد لا يظهر أثرها فى التكلفة النهائية للأعمال التى تتولى شركات المقاولات تنفيذها من حيث خفض تكلفة المقاولة ولكن ستحدث حالة من الاستقرار.

وطالب، بإجراء متوسطات سعرية بتغيرات مواد البناء كل 3 أشهر إلى عام بما يسهل مهمة شركات المقاولات فى تحديد التكاليف والعمل بصورة منتظمة.

وأوضح أن التغير المفاجئ فى أسعار العوامل المؤثرة فى مدخلات التنفيذ يزيد فى بعض الأحيان من حالة الترقب وتأجيل قرارات دخول المشروعات والمنافسة على أعمال جديدة لحين انتظار المزيد من التخفيضات او هدوء الارتفاعات السعرية.

وشهد أكتوبر الجاري عدة قرارات وهى خفض سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بواقع 25 قرشا للتر وكذلك خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والاسمنت.
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