ضبط شخص يقوم بإعادة تعبئة اسطوانات البوتاجاز فى منزله

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بتجميع اسطوانات البوتاجاز وإعادة تعبئتها لطرحها بالسوق السوداء.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، باستخدام منزله كمخزن لتجميع اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى، وإعادة طرحها وبيعها بالسوق السوداء بثمن أعلى من السعر الرسمى والاستفادة بفارق السعر.



عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المذكور بالمخزن المشار إليه أمكن ضبطه أثناء قيامه بإعادة تعبئة اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم (تجارى 25 كجم) من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (منزلى 12.50 كجم) دون تكملة كامل محتواها، وذلك لإعادة بيعها والذى يعد غشًا تجاريًا.



بتفتيش المخزن عثر على (124 إسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم - 17 لاكور - 130 غطاء برشام المستخدم لإسطوانات الغاز).



بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء.