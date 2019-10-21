رئيس هيئة قناة السويس يرد على شائعة تطبيق رسوم على مستخدمي المعديات

أهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين بتحري الدقة فيما تردد بشأن تطبيق رسوم جديدة على مواطني مدن القناة نظير انتقالهم عبر مرفق المعديات التابع للهيئة من شرق القناة إلى غربها والعكس.



وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين إن جميع المركبات التي تقل المواطنين بنوعيها الأجرة والملاكي والتي تحمل لوحات معدنية لذات المحافظة التي تعبر منها إلى الضفة الأخرى مُعفاة تمامًا من الرسوم وتعبر مجانًا.



وتتسع قائمة المركبات المُعفاة من الرسوم لتشمل سيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، فيما عدا ذلك يتم تحصيل رسوم رمزية على فئات المركبات الأخرى ويوجه عائدها لتغطية جانب من تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية الخدمية غير الهادفة إلى الربح، و تسعى الهيئة للتخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم حزمة من التسهيلات للمترددين بصفة مستمرة على محاور العبور المُختلفة بعمل اشتراكات شهرية وربع سنوية تتولى شركة قناة السويس للاستثمار إصدارها نظير مبالغ رمزية.



وأهاب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة مجهولة المصدر وتحري الدقة فيما يتم تداوله من بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تنال من سمعة الهيئة وتسعى للتأثير على مكانتها الرائدة داخليًا وخارجيًا.

