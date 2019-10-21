أستاذ اقتصاد: مصر تشهد تحسنا في شبكات الكهرباء .. فيديو

قال الدكتور إسماعيل تركى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه في عام 2014، تسلمت الحكومة المصرية المهام فى ظل ظروف صعبة بعد فترة معينة، موضحا أن تداعياتها كانت مدمرة على الاقتصاد المصرى والأمني.



وأضاف "تركى" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه خلال فترة 2010 إلى 2014 توقفت اتفاقيات استخراج البترول وشعور المواطنين بتلك الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت بالعمل على سبع محاور رئيسية بميزانية ضخمة تقدر بـ2 بليون و40 مليار دولار.



وأوضح أن تلك المحاور السبعة، تتمثل في محور قناة السويس وتنميتها وسيناء وأنفاق بورسعيد والسويس والإسماعيلية، حيث يقدر العدد الآن بسبع أنفاق، بالإضافة إلى ربط سيناء بالوادى الجديد وإعادة توزيع السكان بموازنة تقدر بـ200 مليار جنيه.



وأشار إلى أن هناك محاور أخرى للتقدم والإنجازات بمصر ومنها الاستثمارات القوية في شبكات الكهرباء، حيث تم بناء 3 شبكات بالتعاون مع شركة ألمانية ميزانية تقدر بـ500 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاكتشافات البترولية والتنقيب والاتفاقيات الموجودة بالعاصمة الإدارية وكفر الشيخ وبنى سويف.



وأكد أن مصر شهدت حالة من التحسن بشبكات الكهرباء ووجود فائض بها وإنشاء شبكات ربط مع الأردن لدول الخليج ومع قبرص لدول أوروبا ومع السودان للدول الإفريقية، لافتا إلى أنها تعد نقلة ضخمة لا يشعر بها إلا من كان قريبا من الحدث.

