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ديني

بعد 25 سنة زواج.. أبو محمد يشتكي من زوجته بسبب الشخير والإفتاء ترد.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:18 م
محمد شحتة
اشتكى أحد الأزواج يدعى أبو محمد، من زوجته بعد 25 سنة زواج، التي تعاني من مرض الشخير أثناء النوم وطلب منها علاج هذا الأمر لأنه يتأذى منه وكذلك عدم نظافتها الشخصية وحصل هجر مني لها.. فما الحكم؟

وأجاب الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن زواج 25 عاما ليس بالأمر الهين، فعلى الزوج أن يحاول علاج الأمور بشكل يليق بكل من الطرفين ولا بد من احترام عمر هذه العلاقة.

ونصح أمين الفتوى، الزوجة بعدم العناد مع الزوج وطاعة أوامره خاصة وأنه يطلب أمورا لمصلحة الزوجة وتفيديها وليس فيها ما يضرها.

سبب عناد الزوجة والعلاج
مسألة عناد الزوجة يبدأ أولا بأن يعرف الزوج سبب العناد، وعلى المرأة ألا تدخل في العناد إلا وقت الدفاع النفسي فهى تعاند لأنها تتوقع شر معين فأول أمر يفعله الزوج أن يحسن إليها ويمدحها لإطفاء نارها وينخفض الإحساس بالشر الذي تتوقعه.

أحد أسباب عناد الزوجة، هو عدم ثقة زوجها بها فتحاول بأقصى الإمكان إثبات نفسها وهذا يكون بالعناد من أجل إثبات الذات، كما يجب على الزوج أن يتجنب القضايا التى فيها عناد لأنه لا يوجد إنسان يعاند في كل شئ.

على الزوج أن يفعل ما يجعل الزوجة في أمان فيلاحظ ما تحب ويفعلها لها قبل أن تطلبه، فالمرأة حينما تفقد الأمان تنتقل إلى العناد الذي ترى فيه إثبات نفسها، منوها أن المرأة مثل السلحفاة رقيقة من الداخل وتضطر لعمل قشرة صلبة من الخارج حتى لا يؤذي أحد رقتها من الداخل.
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