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منوعات

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:14 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مروعة، أقدم مسن أمريكي في الـ59 من عمره على إطلاق النار على جاره وزوجته، قبل أن يشعل النيران في شقته، ثم أقدم على الانتحار في نهاية المطاف؛ وأشارت تقارير إخبارية إلى وجود خلاف استمر لفترة طويلة بين المسن وجاره وزوجته بسبب الضوضاء التي تصدرها القطط الأليفة الخاصة بالضحيتين.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخرًا بأن ذلك الحادث قد وقع في حي "هارلم" بمدينة "نيويورك" الأمريكية يوم الجمعة الماضية؛ وأوضح التقرير أن المسن "بروس أندرسون"، الذي وصفه السكان بـ"المجنون"، أقدم على إطلاق النار على جاره "هامبتون سميث"، البالغ من العمر 79 عامًا، في رواق المبنى السكني الذي يقيمان به.

وقالت الشرطة إن "أندرسون" أصاب جاره برصاصة في رأسه أودت بحياته؛ وركض الجاني بعد ذلك إلى شقة جاره، حيث أطلق النار أيضًا على زوجة الضحية، البالغة من العمر 62 عامًا، قبل أن يحصن نفسه داخل شقته.

وعثرت الشرطة على جثة "سميث" لدى وصولها إلى المبنى، وبعد ذلك انتبه الضباط إلى انبعاث رائحة دخان من شقة الجاني، وعلى الفور تم استدعاء المطافئ، حيث سارع أكثر من 100 رجل إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وأثناء محاولة فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، تمكن ضباط الشرطة من اقتحام شقة الجاني، حيث وجدوه قد أطلق النار على نفسه؛ وكذلك عثرت الشرطة على جثة الضحية الثانية في الطابق الثاني من المبنى، وكانت قد لقيت مصرعها بدورها جراء إصابتها بطلق ناري في الرأس.

وقالت "ديلي ميل" إن "أندرسون" كان قد اشتكى كثيرًا من الضوضاء التي تحدثها قطتا "سميث"، فضلًا عن أنه كان هناك خلاف طويل الأمد استمر على مدار 10 سنوات بين "أندرسون" وجاره "سميث" بسبب "القطط".
شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك
شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك
شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك
شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك
شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك
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