فى عيد ميلادها .. الجرأة عنوان إطلالات كيم كارداشيان

تحتفل اليوم 21 أكتوبر نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد ميلادها، حيث أكملت اليوم عامها الـ 39، ودائما ما تثير كيم الجدل حول إطلالاتها الجريئة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.



تتمتع كيم كارداشيان بذوق و استايل خاص و هو ما ميزها عن غيرها من النجمات، وعلى الرغم من أنها تظهر فى الكثير من الأحيان بأزياء جريئة إلا أنها تجمع بين الجرأة والأناقة أيضا.



وتعتمد كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع على قطع الملابس التى تبرز جمالها، وعلى الرغم من قوامها الكيرفى إلا أنها تختار تصميمات الفساتين المتنوعة و لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.







