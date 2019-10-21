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تعليم

15 طالبا يفوزون بمسابقة "لمحات من الهند" السنوية بالمنيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:16 م
صدى البلد
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أيمن رياض
فاز 15 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بالمسابقة الفنية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندى التابع للسفارة الهندية بالقاهرة، حيث نظمت المسابقة السنوية للطلاب من أبناء المحافظة من الفئات العمرية 6 – 12 سنة (المرحلة الابتدائية ) ومن 13-15 سنة ( المرحلة الاعدادية) ومن 16-18 سنة ( المرحلة الثانوية ).

أقيمت الاحتفالية بالمسرح المكشوف بمدينة المنيا وشهد حفل توزيع الجوائز محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، نائبا عن اللواء قاسم حسين ، والدكتور لياقت علي مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، ومحمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومحمد سيد رئيس مركز المنيا، والعديد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب السكرتير العام عن سعادته بالتبادل الثقافي بين مصر والهند ومشاركة أبنائنا الطلاب للمحافظة في مثل هذه المسابقات التي تظهر تلاقي الثقافتين المصرية والهندية، مشيرًا إلي أن أقامة هذه المسابقات ما هي إلا رسالة قوية للجميع بأن الدولة المصرية هي بلد الأمن والأمان. 

وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات فى إطار دعم المواهب الفنية لدى طلاب المدارس، حيث يعتبر الفن من أهم مصادر تسجيل تاريخ الشعوب ونقل الخبرات والأفكار وخلق تصور أفضل للمستقبل. 
وأشاد مدير مركز مولانا آزاد الثقافي ، بالتعاون المثمر والبناء، لاستضافة المسابقة في المحافظة ، وعمق العلاقات المشتركة بين الدولتين وأواصر المحبة والتعاون، مؤكدًا سعى الحكومة الهندية لتعزيز العلاقات بين الجانبين، لافتا أن العلاقات الثقافية المصرية الهندية لا تقل أهمية عن مثيلتها السياسية بين البلدين، خاصة في ضوء اهتمام الدولتين بتعزيزها.

من جانبه أوضح الدكتور رضا فاروق، منسق الاحتفالية أن المسابقة شارك بها 291 طالب وطالبة من أبناء المحافظة للمراحل التعليمية الثلاث( ابتدائي - إدادي ثانوي)، وجرى عمل التصفيات بمدرسة الشهيد وحيد حبشي الثانوية بنات، حيث وضعت معايير لتقييم الاعمال الفنية المقدمة كان من أهمها ترابط العناصر، ومراعاة النسب، وكانت لجنة التقييم شكلت من عضو من السفارة الهندية، وموجه عام التربية الفنية بالمنيا، وعدد من الموجهين من الإدارات التعليمية.

وفي ختام الاحتفالية سلم السكرتير العام للمحافظة، و مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، جوائز المسابقة لعدد 15 فائزا بواقع 5 طلاب من كل مرحلة تعليمية.

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