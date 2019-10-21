بسبب استخدام كتاب خارجي داخل الفصل.. استبعاد مدير مدرسة ومدرسة لغة عربية بالإسماعيلية

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية استبعاد مدير مدرسة جمال الدين الأفغاني التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية لعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة وعدم توفير الأجواء التعليمية المناسبة بالمدرسة وتواجد عدد من الملاحظات السلبية التى أقرتها لجنة المتابعة للمدرسة.



كما قرر استبعاد معلمة لغة عربية بالمدرسة بعد أن تبين قيامها باستخدام كتاب خارجي داخل الفصل وهو مايتنافي مع القرارات الوزارية التى تحظر استخدام الكتب الخارجية داخل المدرسة أو الاستعانة بها بالحصص الدراسية داخل الفصول.



يأتي ذلك في إطار سعي الدكتور خالد خلف لتحقيق أكبر درجات الانضباط داخل المدرسة وعدم السماح بوجود أي مخالفات تؤثر علي العملية التعليمية وتوفير خدمة تعليمية متميزة لطلابنا.



وحذر مدير المديرية أي من العاملين بتعليم الإسماعيلية من القيام بأي مخالفات تؤثر علي انضباط وانتظام العملية، مؤكدا أنه لن يتهاون في استبعاد من تثبت التحقيقات مخالفتهم لمقتضيات الواجب الوظيفي.