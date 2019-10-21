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حوادث

أمن القاهرة يضبط عصابة سرقت شقة سيدة خليجية بمدينة نصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:14 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" قاموا بارتكاب 5 حوادث سرقة ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باحالتهم الي النيابة للتحقيق.

تبلغ للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من سيدة خليجية مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص"أدلت بأوصافه التقريبية" قام بدفعها داخل الشقة والإستيلاء منها على حقيبة يدها بداخلها مبالغ مالية ، 5 كارت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها ولاذ بالفرار.

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عاطل تم ضبطه حال تواجده بمصر الجديدة .

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلان) وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، كما قرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وأقروا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات حوادث السرقة داخل مسكنهم ، كما تم بإرشادهم ضبط (عدد 2 هاتف محمول – شاشة- عدد 19 رأس ماشية) أقروا بشرائها من المبالغ المالية المتحصلة من وقائع السرقة تم اتخاذالإجراءات القانونية.س
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