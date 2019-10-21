الغرف التجارية: حجم انفاق السياحة الكويتية فى مصر 600 مليون دولار سنويًا

أكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الجيزة التجارية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغت 2,5 مليار دولار في العام الماضي.



ونوة خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الكويتى اليوم الاثنين، إلى أن مصر تستقبل سنويًا ما يزيد عن 110 الآف سائح كويتي بحجم إنفاق يصل إلى 600 مليون دولار سنويًا ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى و الوفود السياحية لا يحقق الطموحات المشروعة للبلدين



ولفت إلى أن اتحاد الغرف يسعى إلى تلقى مشاكل الشركات والعمل علي حلها والأهم عدم تكرارها، إضافة الى تنمية الصادرات المصرية للسوق الكويتي بإحلال واردات الدول الأخرى بهدف تحقيق التوازن التجاري.



وشدد على ضرورة السعى للترويج للاستثمارات الكويتية في مصر في عدة مجالات ومنها القطاع الصناعي ، واللوجيستيات بمحور قناه السويس، والقطاع العقاري، والسياحي بالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة، والاستثمار الزراعي فى الريف المصري، ومشروع استصلاح مليون ونصف فدان، وقطاع الكهرباء، والصناعات البتروكيماوية من خلال المناقصات الجديدة بالبحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مشروع بنيان ، وقطاع التجارة الداخلية بالتوسع فى إنشاء المراكز التجارية واللوجيستية



وأشار الى ضرورة وأهمية إنشاء تحالفات للشركات الكويتية والمصرية بغرض إقامة مشروعات استثمارية فى افريقيا، وكذلك المساهمة فى مشروعات إعادة إعمار العراق.



