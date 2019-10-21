الغرف التجارية: 9 مليارات دولار حجم الاستثمارات الكويتية بمصر

أكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل العربي يعتبر رغبة شعبية وإرادة سياسية وهو ما تسعى إليه الدولتان المصرية والكويتية.



وأضاف ناصر، في الكلمة التي ألقاها خلال منتدى الأعمال المصرى الكويتى اليوم الاثنين، أن الحكومات المتعاقبة بالبلدين قامت بجهد واضح من أجل تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية.



ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر سجل 9 مليارات دولار بعدد شركات يزيد عن 1100 شركة تغطي كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى وجود ممتلكات للكويتيين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر والتي تقدر بعدة مليارات.



وأشار إلى تزايد الاستثمارات المصرية في الكويت لتتجاوز مليار دولار.

