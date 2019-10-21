محمد يوسف يكشف حقيقة تصريحات لاسارتي الغاضبة تجاه الأهلي.. فيديو

كشف محمد يوسف، مدرب فريق الأهلي السابق، عن حقيقة التصريحات الغاضبة لـ مارتن لاساراتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي عقب رحيله عن الفريق.



وأكد محمد يوسف، في تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن المدربين الأجانب لديهم فكر مختلف بشأن الهزيمة والفوز، مشددًا على أن الأجانب يدركون أن الفريق من الممكن أن يفوز في بعض الأوقات وينهزم في الأخرى.



وذكر أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره التي ترغب دائمًا في تحقيق الفوز، مشددا على أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق سابقا، صرح بأن الأهلي يسعى دائما للفوز، وهو أمر عجيب.



وتابع محمد يوسف أن لاساراتي كان مدربا جيدا ويمتلك مميزات وسلبيات.



