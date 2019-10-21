قوات أمريكية تدخل العراق عبر معبر سحيلة فى إطار الانسحاب من سوريا



وقالت المصادر- وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن أكثر من 100 مدرعة تحمل قوات أمريكية دخلت إلى منطقة كردستان العراق.



علي صعيد متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الأمريكية المنضوية ضمن التحالف الدولي تواصل انسحابها من قواعدها العسكرية شمال سوريا.



وكان شهود عيان قد رصدوا، أمس تحرك العشرات من الشاحنات المتجهة إلى القواعد الأمريكية لإخلاء الأسلحة والمعدات، بعضها سيتجه إلى الشدادي ليتم إخلاؤه عبر المروحيات، والبعض الآخر سيتجه إلى معبر فيشخابور للدخول إلى الأراضي العراقية.



يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن، السبت الماضي أن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.



أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم/الأثنين/ بدخول قوات أمريكية إلي العراق من سوريا عبر معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك بشمال العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا.