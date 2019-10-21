شاهد.. ورشة عمل دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات

يستكمل فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" لليوم الثانى على التوالى، وذلك بمقر الوزارة، الورشة التدريبية تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة برنامج السكان"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان ووحدات السكان بالمحافظات.



والتي تعقد خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ لمحافظتي قنا وسوهاج، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء، منسق المشروع وبمشاركة وبحضور دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان.



من جهتها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جبل، منسق المشروع، مهام لجنة السكان بالمركز والقرى والتى تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحى ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمى للسكان برئاسة المحافظ وأيضا اقتراح البرامج السكانية التى تساهم فى الحد من الزيادة السكانية والتنسيق بين مكتب المجلس القومى للسكان بالمحافظات ووحدة السكان بالمحافظة.



كما أشارت إلى أن من مهام لجنة السكان متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ماتم وماسيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات.



وأكدت منسق المشروع على أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال إعداد منسق للمسئولية المجتمعية يعمل على مشاركة القطاع الخاص فى تمويل الأنشطة ذات الأولوية ونوهت على ضرورة تفعيل دور فريق الرصد الميدانى بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية.



في ذات السياق، استعرضت الدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان النهج التشاركي والمتكامل وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة والذى يشمل تفعيل آلية الرصد الميدانى ومنظومة المتابعة والتقييم.



وأوضح الدكتور طارق الحصرى استشاري التطوير المؤسسي للمشروع الهيكل التنظيمى للمشروع حيث يتضمن لجنة مركزية برئاسة اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية وعضوية مقرر المجلس القومى للسكان وممثلي وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة وممثلي عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء وممثل عن القطاع المدنى والخاص يتم اختياره عن طريق وزير التنمية المحلية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



مشيرا إلى اختصاصات اللجنة والتى تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الإستراتيجية للسكان ٢٠١٥-٢٠٣٠ وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكانى وبناء على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة وإصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الازمات والصعوبات التى يرفعها المنسق المركزى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقا لسلطاتهم لحل الأزمة.



ومتابعة الخطط التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان وإعداد تقرير ربع سنوى عن المحافظات المستهدفة وفقا المؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل الوزير.



وأضاف أن للمشروع منسق مركزي تكون من مهامه مراجعة مشروعات الخطة السكانية فى المحافظة المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان والتى يتم إعدادها من خلال مكاتب المجلس القومى للسكان مع مجموعة العمل بالمحافظات ومراجعة المؤشرات التى سيقوم المشروع بتتبعها لتحسين معدلات للمواليد والإشراف على إعداد نظم المعلومات واللوحة المعلوماتية dashboard وضمان إتاحتها لكل من وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين وحصر المشكلات والتحديات التى ترفع من المحافظ وتحتاج إلى قرارات مركزية لحلها.



منوها أن الهيكل التنظيمي يتضمن وحدات سكان بمحافظات المرحلة الاولى وتناول شرح اختصاصاتها ومسؤولياتها مؤكدا على وجود منسق بكل مديرية خدمية وعددها ١١ مديرية "مديرية التربية والتعليم - مديرية الصحة والسكان - مديرية الشباب والرياضة - مديرية الزراعة - مديرية الطب البيطرى - مديرية التضامن الاجتماعى - مديرية الطرق والنقل - مديرية القوى العاملة - مديرية التموين - مديرية التنظيم والإدارة - مديرية الإسكان".



وقال إنه تم الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمى للمشروع فى وقت قياسي حتى يتم تحقيق الهدف المرجو من المشروع وبتضافر جميع جهود الجهات المعنية وكذا القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنى.