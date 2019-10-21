البورصة تواصل الصعود بدعم أجنبي في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 14251.68 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2062.73 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 17132.46 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل مستوى 537.43 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1421.68 نقطة.