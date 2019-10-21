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فن

شاهد .. ممثل مصري يشارك في التظاهرات اللبنانية.. تعرف على السبب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:30 م
المظاهرات اللبنانية
المظاهرات اللبنانية
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شروق ابراهيم
شارك الممثل المصري أيمن قيسوني في التظاهرات والاحتجاجات اللبنانية المستمرة لليوم الخامس على التوالي في جميع المدن، معبرا عن فخره بما يشهده.

وقال ايمن قيسوني في لقاء مع إحدى المحطات اللبنانية إنه مصري من أم لبنانية وزوجته لبنانية ولذلك هو متواجد؛ لأنه يعتبر لبنان بلده الثاني، لافتا الى انه يشعر بوجع اللبنانيين منذ 2002.

واضاف: "الدور على لبنان كي يعلو صوته ويطالب بحقوقه مثله مثل جميع الشعوب العربية لانه هناك ارتفاع في اسعار بشكل مبالغ وهذا يعود بضرر كبير على البسطاء".

يشار الى ان ايمن قيسوني متزوج من نسرين زريق، نجمة فريق فور كاتس الشهير والتي اعتزلت الفن منذ فترة طويلة.

كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت قبل 5 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان، وهو الامر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
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