لجنة استرداد أراضي الدولة: باقي 10 أيام.. لا تلومن إلا نفسك.. فيديو

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه فيما يخص المهلة المتاحة لمن لم يقوموا بإنهاء الإجراءات من رسوم الفحص والمعاينة لتقنين الاراضي الممنوحة من الدولة ستنتهي في 31 أكتوبر، وأتاحت الدولة عاما كاملا لاستكمال هذه الإجراءات منذ العام الماضي أكتوبر 2018.



وأكد أحمد أيوب، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2، أنه يجب على المواطنين الراغبين في حماية مصالحهم وتقنين وضعهم، أن يسارعوا في إنهاء هذه الإجراءات.



وتابع أحمد أيوب، أن المطلوب من كل مواطن لديه طلب التوجه إلى مكتب التقديم التابع لمحافظته ومعرفة ما هو ناقص لاستكمال طلبه.



واستطرد أحمد أيوب، أن كل من قدم طلب التقنين ولم يستكمل اجراءاته او يتم بدفع الرسوم الخاصة أو من الذي لم يقدم في طلب التقنين من الأساس كل هؤلاء سيتعرضون لموجات الإزالة القادمة وهي في الموجة الرابعة عشر منها وستبدأ في نوفمبر القادم، ولا تلومن إلا نفسك لأن الدولة تحرص على مصالح المواطنين وتوفر كل السبل لحماية حقوق المواطنين.

