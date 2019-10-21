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أخبار العالم

الرئيس اللبناني: ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الشعب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن ما يشهده الشارع من احتجاجات وتظاهرات يعبر عن وجع الشعب، معتبرا في نفس الوقت أن تعميم الاتهام بالفساد على الجميع فيه ظلم كبير.

جاء ذلك في كلمة قالها الرئيس اللبناني اليوم /الاثنين/ في مستهل انعقاد جلسة الحكومة في قصر بعبدا الجمهوري، بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء، عدا وزراء حزب القوات اللبنانية الذين كانوا قد تقدموا باستقالتهم من الحكومة تضامنا مع الاحتجاجات، والمطالب الشعبية التي تشهدها البلاد . 

وأضاف عون " يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسئولية وزارية حاضرا أو مستقبلا".

وانعقدت اليوم -في تمام الساعة الـ 11 من صباح اليوم بتوقيت بيروت- أولى جلسات الحكومة منذ اندلاع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شملت جميع أنحاء لبنان، وذلك بعد مبادرة من جانب رئيس الوزراء سعد الحريري للتوافق بين القوى السياسية التي تتألف منها الحكومة على تنفيذ فوري لحزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة وفي عدد من القطاعات الخدمية للدولة وفي مقدمتها قطاع الكهرباء المتدهور بشدة، والذي يكبد الخزينة العامة ملياري دولار سنويا .
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