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أخبار البلد

نقابة النسيج: توعية العمال بكفاح الأبطال والتحديات التي تواجه الوطن

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
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محمد غالي
استضافت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، أحد من أبطال حرب الاستنزاف وجيل أكتوبر الشهيد الحي عبدالجواد سويلم في ندوة تثقيفية حول: ” دروس مستفادة من قصة النصر من أبطال حرب الاستنزاف وجيل أكتوبر إلى جنود العمل والإنتاج “.

وصرح عبد الفتاح إبراهيم أن “النقابة العامة” وجهت الدعوة إلى جميع اللجان النقابية والعمال من مواقع العمل والإنتاج من جميع أنحاء الجمهورية بهدف توعية الأجيال الجديدة من النقابيين والعمال بقصص الكفاح والنجاح والانتصارات التي حقهها رجال القوات المسلحة وفتحوا بها طريق النصر والبناء والتعمير.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم أن هذه الندوة التثقيفية تهدف أيضا إلى توعية العمال في جميع مواقع العمال بالتحديات التي تواجه الوطن والتأكيد على الأثمان الباهظة التي دفعها أبطالنا ورجال جيشنا الباسل لننعم بالاستقرار والتنمية ،وهو الأمر الذي يفرض علينا المزيد من العمل والإنتاج ،ومواجهة كل مخططات الأعداء في الداخل والخارج، والاستمرار في مساندة الجيش والشرطة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل محاولات تدمير الوطن ونشر الفوضى وتهديد أمنه القومي في الداخل أو الخارج.

ويشار هنا إلى أن البطل عبد الجواد سويلم بترت يده اليمنى خلال الحرب، ولم يمنعه ذلك من تقديم التحية العسكرية بيده اليسرى كاستثناء لمخالفة للقواعد العسكرية، ولكنه فى حد ذاته كان استثناءً عندما أصر على المشاركة فى حرب أكتوبر 1973 وهو يعانى من عجز كامل.

وعبد الجواد سويلم، هو جندى أصيب ببتر فى الساقين واليد اليمنى وعينه اليمنى، خلال مشاركته فى عملية لسلاح الصاعقة فى فترة حرب الاستنزاف بين حربى يونيو 67 وأكتوبر 73، وعاد للجبهة برغم إصابته. ولد سويلم يوم 26 أبريل 1947، بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية، لأب يعمل فى قوات السواحل، وأكمل يوم الأربعاء الماضي عامه السبعين، له ثمانية أبناء أربع إناث وأربعة رجال. و لقب بـ”الشهيد الحى” لأنه المحارب الوحيد الذى خاض حربا ميدانيا وهو مصاب ببتر فى الساقين واليد اليمنى وإصابة فى العين، ولكنه طلب الاستمرار فى كتيبة الصاعقة خلال حرب الاستنزاف.

وحكى سويلم خلال فيلم تسجيلى قصير عرض فى افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، بحضور الرئيس السيسي منذ أيام عن لقبه، بأنه عندما أصيب بالبتر ونقل للمستشفى زاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعندما طلب منه العودة للقتال، قال عنه عبد الناصر لمرافقيه “هذا هو الشهيد الحى”.

ويحمل سويلم ثلاثة أنواط لشجاعة، منحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نوط الشجاعة الأول، واثنين من الرئيس أنور السادات، وخلال الاحتفال باليوبيل الفضى لنصر أكتوبر عام 1998، مُنح ميدالية مقاتلى أكتوبر. ودائما ما كان يقول سويلم إنه يعتزم تقديم التماس لرئيس الجمهورية بأن يسمح له بالدفن فى مقبرة شهداء الصاعقة ببورسعيد وهو المكان الذى دفن فيه أطرافه المبتورة فى الحرب، ويبدو أن هذا الطلب الذى وقف له طويلا أمام الرئيس السيسي وهو يصافحه فى بداية مؤتمر الشباب.
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