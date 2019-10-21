وزير الصحة البريطاني: لا يوجد سبب وجيه لتأجيل بريكست

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه لا يوجد سبب وجيه لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن البلاد ستغادر التكتل كما هو مقرر في 31 أكتوبر.



وقال هانكوك أيضا إن وزارته مستعدة لاحتمال (البريكست) دون اتفاق وإن لديها خططا لتوفير أكثر من 12 ألف دواء في هذه الحالة.



وأضاف لتلفزيون (أي.تي.في) "لماذا ينبغي أن نشهد تأجيلا؟ لا يوجد سبب وجيه للتأجيل... سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وأنا واثق من ذلك".



وفي سياق المتصل، بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رغما عنه، أمس الأحد، برسالة الى بروكسل يطلب فيها ارجاء موعد عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وذلك بعد اقرار مجلس العموم تعديلا يلزمه بالتفاوض حول تمديد جديد لمهلة الخروج.



ورغم خضوع جونسون وارساله الطلب لكونه مجبرا على ذلك وفق القانون، فإنه بعث برسالة أخرى «موقعة» تظهر بوضوح انه لا يريد إرجاء «بريكست» الى ما بعد نهاية اكتوبر الجاري.