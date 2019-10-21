المطوع: 4 مليارات دولار استثمارات كويتية غير نفطية بمصر

أكد طارق بدر المطوع رئيس الوفد الكويتي الذي يزور مصر حاليا أن أهم ما يميز العلاقات المصرية الكويتية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية برعاية ودعم الحكًومتين.



وأضاف بدر، خلال منتدى الأعمال المصرى الكويتى اليوم الاثنين، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر غير النفطية بلغ نحو ٤ مليارات دولار.



وأشاد المطوع بالإصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر وتسير على الطريق الصحيح وبرامج الخصخصة والخدمات المصرفية والسياحية تشكل مدخلا مهما لتحقيق الاقتصاد القوي والكويت في طريقها لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حر.



وأشار إلى الروابط المشتركة بين مصر والكويت من خلال خلق شراكات بين القطاع الخاص المصري والكويتي.

