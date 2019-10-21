Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بسبب خطأ في غلاف ممدوح النابي.. حسين حمودة يستقبل من سلسلة "كتابات نقدية"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أعلن الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، استقالته من رئاسة تحرير سلسلة كتابات نقدية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، على إثر خطأ في تصميم غلاف كتاب جديد للدكتور ممدوح النابي، أتضح أنه منسوخ من غلاف رواية صدرت بالفعل للكاتب المغربي إسماعيل غزالي.

وقال حمودة: "صدر مؤخرا عن سلسلة "كتابات نقدية" التي أرأس تحريرها كتاب مهم للناقد النابه الدكتور ممدوح النابي بعنوان "القارئ العادي والتيه النقدي".. وللأسف تم اكتشاف أن "تصميم" غلاف الكتاب منسوخ من غلاف رواية صدرت بالقاهرة ولم أرها للكاتب المغربي إسماعيل غزالي".

وأضاف حمودة: "أعتذر لقراء كتب السلسلة، وأعتذر للدكتور ممدوح النابي.. لأنني، في البدء وفي المنتهى، أحد المسؤولين عن هذه السلسلة، وبالتالي مسؤول عن هذا الخطأ الفادح.. ودون أي محاولة للتبرير، ولكن مع تأكيد أن الأمر كله سوف يخضع للتحقيق والمحاسبة.. أقدم، من هنا، استقالتي من رئاسة تحرير سلسلة "كتابات نقدية"".

وتابع: " أشكر كل من تعاونوا معي في إصدار أعدادها طيلة الفترة السابقة.. وعندي أمل في قبول اعتذاري من قراء كتب السلسلة، ومن الدكتور ممدوح النابي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

محمد يوسف يكشف حقيقة تصريحات لاسارتي الغاضبة تجاه الأهلي.. فيديو

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

الخطيب الأسطورة .. كيف منحت فرانس فوتبول جائزتها واللقب الأغلى لـ بيبو

دعاء المولود الذكر والأنثى وكيفية استقباله على السنة

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

Advertisements

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ200 ألف جنيه والتسليم فوري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. الجرأة عنوان إطلالات كيم كارداشيان

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور