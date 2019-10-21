بسبب خطأ في غلاف ممدوح النابي.. حسين حمودة يستقبل من سلسلة "كتابات نقدية"

أعلن الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، استقالته من رئاسة تحرير سلسلة كتابات نقدية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، على إثر خطأ في تصميم غلاف كتاب جديد للدكتور ممدوح النابي، أتضح أنه منسوخ من غلاف رواية صدرت بالفعل للكاتب المغربي إسماعيل غزالي.



وقال حمودة: "صدر مؤخرا عن سلسلة "كتابات نقدية" التي أرأس تحريرها كتاب مهم للناقد النابه الدكتور ممدوح النابي بعنوان "القارئ العادي والتيه النقدي".. وللأسف تم اكتشاف أن "تصميم" غلاف الكتاب منسوخ من غلاف رواية صدرت بالقاهرة ولم أرها للكاتب المغربي إسماعيل غزالي".



وأضاف حمودة: "أعتذر لقراء كتب السلسلة، وأعتذر للدكتور ممدوح النابي.. لأنني، في البدء وفي المنتهى، أحد المسؤولين عن هذه السلسلة، وبالتالي مسؤول عن هذا الخطأ الفادح.. ودون أي محاولة للتبرير، ولكن مع تأكيد أن الأمر كله سوف يخضع للتحقيق والمحاسبة.. أقدم، من هنا، استقالتي من رئاسة تحرير سلسلة "كتابات نقدية"".



وتابع: " أشكر كل من تعاونوا معي في إصدار أعدادها طيلة الفترة السابقة.. وعندي أمل في قبول اعتذاري من قراء كتب السلسلة، ومن الدكتور ممدوح النابي".