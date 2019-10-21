أحمد حسن: العقار المصرى غير مؤهل للتصدير دون تنمية مستدامة

كشف الدكتور أحمد حسن، عضو لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماريوت هيلز" بأن القطاع العقارى فى مصر غير مؤهل لخطط التصدير التي يروّج لها المطورون العقاريون لافتقارها إلى المتطلبات العالمية التي تحتاجها الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية وهى التنمية المستدامة.



وأوضح أحمد حسن في تصريحات له اليوم بأن تطبيق معايير الاستدامة عند إنشاء المدن والمجمعات العمرانية وفقا للشروط البيئية العالمية هى توفير بيئة صحية تعتمد فى البداية على مياه شرب نقية بجودة عالمية ومتجددة وطاقة نظيفة ومتجددة أيضا، وطعام أورجانيك ونظيف، إضافة إلى تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية فى كافة مستلزمات المدينة بديلا للبلاستيك والمواد الكيماوية.



وأشار أحمد حسن إلى أن المدينة المستدامة التى يتم إنشاؤها حاليا فى منطقة الساحل الشمالى المصرى يتوفر فيها كل المقومات البيئية العالمية التى تؤهلها إلى أن تصبح أكبر مدينة مستدامة فى العالم والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، بدليل حصولها على العديد من الجوائز العالمية وهى مازالت فى حيز التنفيذ لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.



وحصد مشروع المدينة المستدامة الذى تنشئه شركة "ماريوت هيلز" بالعلمين الجديدة على جائزة أفضل مشروع عقاري مستدام بالكامل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المؤتمر الدولي لأمن المياه والتنمية المستدامة الذي أقيم في "مراكش" مطلع الشهر الجارى في المملكة المغربية وافتتحه رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بمشاركة ٣٥ وزيرا من دول مختلفة وأعضاء هيئات منظمات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا.



وتقدر استثمارات مشروع المدينة المستدامة (إيكو سيتى) بحوالى 2.8 مليار جنيه على مساحة 200 فدان بالساحل الشمالى تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام أورجانيك، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة فى العالم مع نهاية 2023.