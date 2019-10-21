Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أحمد حسن: العقار المصرى غير مؤهل للتصدير دون تنمية مستدامة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
زينب أبو الخير
كشف الدكتور أحمد حسن، عضو لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماريوت هيلز" بأن القطاع العقارى فى مصر غير مؤهل لخطط التصدير التي يروّج لها المطورون العقاريون لافتقارها إلى المتطلبات العالمية التي تحتاجها الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية وهى التنمية المستدامة.

وأوضح أحمد حسن في تصريحات له اليوم بأن تطبيق معايير الاستدامة عند إنشاء المدن والمجمعات العمرانية وفقا للشروط البيئية العالمية هى توفير بيئة صحية تعتمد فى البداية على مياه شرب نقية بجودة عالمية ومتجددة وطاقة نظيفة ومتجددة أيضا، وطعام أورجانيك ونظيف، إضافة إلى تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية فى كافة مستلزمات المدينة بديلا للبلاستيك والمواد الكيماوية.

وأشار أحمد حسن إلى أن المدينة المستدامة التى يتم إنشاؤها حاليا فى منطقة الساحل الشمالى المصرى يتوفر فيها كل المقومات البيئية العالمية التى تؤهلها إلى أن تصبح أكبر مدينة مستدامة فى العالم والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، بدليل حصولها على العديد من الجوائز العالمية وهى مازالت فى حيز التنفيذ لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وحصد مشروع المدينة المستدامة الذى تنشئه شركة "ماريوت هيلز" بالعلمين الجديدة على جائزة أفضل مشروع عقاري مستدام بالكامل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المؤتمر الدولي لأمن المياه والتنمية المستدامة الذي أقيم في "مراكش" مطلع الشهر الجارى في المملكة المغربية وافتتحه رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بمشاركة ٣٥ وزيرا من دول مختلفة وأعضاء هيئات منظمات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتقدر استثمارات مشروع المدينة المستدامة (إيكو سيتى) بحوالى 2.8 مليار جنيه على مساحة 200 فدان بالساحل الشمالى تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام أورجانيك، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة فى العالم مع نهاية 2023.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الملتقى الأول لمناقشة استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر 29 سبتمبر

سياحة طول العام.. منح الإيكو سيتى بالعلمين الجديدة جائزة أفضل مشروع مستدام

انطلاق المائدة المستديرة العمارة والتنمية المستدامة 26 أكتوبر

الرقابة المالية توافق على إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام بقرار جمهورى

الرقابة المالية توافق على إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام .. يخدم أهداف برنامج الأمم المتحدة 2030.. وتوقعات بنمو الناتج المحلى لإفريقيا 3.9% خلال 5 سنوات

ترشيحاتنا

محمد يوسف يكشف حقيقة تصريحات لاسارتي الغاضبة تجاه الأهلي.. فيديو

شاهد.. لميس الحديدي تعلن عن مفاجأة للجمهور المصري فى أولى حلقات القاهرة الآن

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

لم يتحمل الإهانة .. تفاصيل وفاة مواطن في تأمينات العاشر

تعرف على 5 سور قرآنية تقرأ على رأس الميت ورجليه وأمام قبره

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الدائري يتزين.. الجيزة تنتهي من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائري