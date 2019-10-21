المطوع:الاصلاحات الاقتصادية في مصر طموحة.. ونرقب الفرصة

اعرب عضو رئيس اتحاد الغرف التجارية الكويتية عن سعادته بالمشاريع التنموية المشتركة بين مصر والكويت والتي اكد انها يجب ان تستند الى رؤية تنموية عادلة في جميع المجالات بين الدولتين مطالبا بتعميق الشركة بين الدولتين



وقال طارق المطوع في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إنه يجب ان نفسح المجال لعلاقات قوية بين البلدين تذوب معها الاختلافات والحدود واصفا تلك الفرصة الاستثمارية بأنها فرصة للتضامن بين الشعبين الشقيقين



واضاف المطوع ان حجم الاستثمارات الكويتية غير النفطية في مجال السياحة والصناعة والتموين وغيرها بمصر يصل الى نحو 4 مليارات دولار



ووتابع ان الكويت ترقب الاصلاحات الاقتصادية بمصر وتابعها وخصوصا برامج الخصخصة الطموحة