بمشاركة 10 دول.. القاهرة تستضيف منتدى أعمال غرب آسيا وشمال أفريقيا الشهر المقبل

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 6-7 نوفمبر المقبل منتدى أعمال "غرب آسيا وشمال أفريقيا" بمشاركة مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان.



ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول غرب آسيا وشمال أفريقيا في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والإنشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي والسياحة والتعدين والكهرباء والطاقة والمنسوجات.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع راهول كوليشيرات السفير الهندي بالقاهرة والتي تناولت ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات منتدى الأعمال وإستعراض أهم الموضوعات التي سيتم طرحها على جدول أعمال المنتدى، حيث من المقرر أن يشارك بفعاليات المنتدى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وهارديب سنغ بورى وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة الهندية وذلك بمشاركة رجال أعمال من 10 دول إفريقية وأسيوية.



وقال الوزير التجارة إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرى في مختلف القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لإنشاء مشروعات مصرية هندية مشتركة بالسوق المصرى بصفة خاصة وبأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بصفة عامة.



وأضاف أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ووثيقة ساهمت في تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين على المستويين الحكومى ومستوى رجال الأعمال، مشيرًا إلى إمكانية الإستفادة من الخبرات الهندية الكبيرة في القطاعين التجارى والصناعى خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية الهندية المتطورة للصناعة المصرية وكذلك الاستفادة من السوق الهندى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الآسيوية.



ولفت نصار إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط مصر والهند منذ عقود ،مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 4.5 مليار دولار .



وأوضح نصار أن الإستثمارات الهندية بالسوق المصرى تبلغ 3.3 مليار دولار في 50 مشروعًا تعمل في مجالات التصنيع والإنشاءات والزراعة والملابس الجاهزة وأجزاء السيارات والكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات والأدوية والبلاستيك والطاقة والطاقة المتجددة .



ومن جانبه أكد راهول كوليشيرات السفير الهندي بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر بإعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ،مشيرًا إلى أهمية تحقيق الإستفادة القصوى من منتدى الاستثمار بين دول غرب آسيا وشمال افريقيا والذى سيعقد الشهر المقبل بالقاهرة لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادى بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف.



وقال إن منتدى الأعمال بين دول غرب آسيا وشمال إفريقيا يناقش موضوعات التكامل الإقليمى واتفاقيات التجارة الحرة والتجارة الرقمية والتصنيع والنقل اللوجيستى وخدمات الشباك الواحد والشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتعدين وتنمية المهارات.



وأشار كوليشيرات إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية والتقنية الهندية للصناعة المصرية وتعزيز الاستفادة من البرامج التدريبية السنوية والتي تنظمها الحكومة الهندية للكوادر المصرية في المجالات الاقتصادية والتقنية ويشارك بها ممثلي مختلف الوزارات المصرية .

