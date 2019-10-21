نائب وزير الإسكان: ندعو المستثمرين الكويتين لضخ استثمارات في المدن الجديدة

أكد خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تسعى إلى إزالة المعوقات الخاصة بالمستثمرين الكويتين بشكل خاص والمناخ الاستثمارى بشكل عام، لافتا إلى أن السوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة على كل الأصعدة.



ودعا عباس خلال منتدى الأعمال المصرى الكويتى اليوم الاثنين، المستثمرين الكويتين لضخ استثمارات بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية ، خاصة بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية لتهئية المناخ الاستثماري.



وأشار الى ان مصر تحتل المرتبة الأولى فى استقبال الاستثمارات الخليجية بالقاهرة الافريقية، مما يتيح فرصة فتح العمل المشترك بين رجال أعمال الكويتين والمصريين.



ونوة بأن السوق المصرية على استعداد لاستقبال الاستثمارات الكويتية فى كافة المجالات والتى تتمتع بفرص واعدة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإزالة معظم المعوقات الاستثمارية من خلال تعديل القوانين، ونعمل على إزالة باقى المعوقات.