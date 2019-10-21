جامعة أسوان: أسبوع شباب الجامعات الأفريقية هدفه التقارب والاندماج.. فيديو

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بدء حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول أمس بأسوان وهو في الفترة من 19-25 أكتوبر الجاري، وهذا متماشيًا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.



واستطرد الدكتور غلاب، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2، بأنه تم دعوة 23 جامعة مصرية، و 21 طالبا أفريقيا.



وتابع الدكتور غلاب، أن هذه الاحتفالية تمت بوجود الدكتور "خالد عبدالغفار" وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد لقي الاحتفال مشاركة كبيرة من الطلاب المصريين والأفارقة.



وأردف الدكتور غلاب، أن في خلال فعاليات الأسبوع سيكون هناك العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والعلمية وثقافية واجتماعية، والهدف الأساسي من هذا الأسبوع والأنشطة المقامة فيه هو التقارب بين الطلاب في أفريقيا وخلق الاندماج بينهم.

