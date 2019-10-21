وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي يزور أفغانستان

قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء كبار آخرون في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بزيارة أفغانستان لم يعلن عنها مسبقا، حسبما قال مكتبها.



وقال المكتب في بيان أصدره، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين: "إن بيلوسي التي سافرت إلى أفغانستان بعد توقفها في الأردن، التقت مع الرئيس أشرف غني ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي يقوم بزيارة لأفغانستان، بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين والجنود الأمريكيين".



وأشار البيان إلى أن المحادثات ركزت على الأمن والحكم والتنمية الاقتصادية، مضيفا أن الوفد تلقى إحاطات من السفير جون باس وغيره من كبار الدبلوماسيين حول جهود المصالحة مع طالبان، وسمع المزيد عن وضع نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي أجريت في سبتمبر، والتي لم يتم إعلانها بعد.

