Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يحافظ على صحة القلب .. 3 فوائد رائعة للتأمل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام
التأمل هو في الأساس وسيلة للتركيز على اللحظة الحالية باهتمام كامل، عن طريق تجنب الأفكار التي تعمل على تشتيت الانتباه والتركيز على نقطة واحدة، قد تكون هذه النقطة هي الأحاسيس الجسدية التي نشعر بها أو أنفاسنا.

كما يوجد أنواع عديدة للتأمل ولكل منها فوائده حسب ما نشر موقع "power of positivity"


• فوائد التأمل :-

- يعمل على زيادة التفاؤل :-

أجريت دراسة ذكرت أنه تم العثور على زيادة النشاط الكهربائي في الفص الجبهي الأيسر بعد ثمانية أسابيع من التدريب على التأمل، ونظرًا لأن الفص الجبهي الأيسر أكثر نشاطًا في الأشخاص المتفائلين، فيمكن افتراض أن التأمل يعمل على جعل الشخص يشعر بالتفاؤل أكثر.

- تحسين التركيز والأداء المعرفي :-

كشفت دراسة حديثة أن التأمل يغير من أنماط دماغ الناس ويمنحهم أيضًا تركيزًا عقليًا أفضل مما قد يحسن أداءهم المعرفي، لكن يشترط أن تكون ممارسة التأمل تتم بانتظام بشكل يومي.

- يعزز صحة القلب :-

يعمل التأمل على تحسن صحة القلب، لأن الأسترخاء يساعد في تنظيم ضغط الدم في الجسم، كما يعمل على زيادة مركب أكسيد النيتريك الذي يقوم بتحسين صحة الأوعية الدموية لذلك يبقى القلب في صحة سليمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك يترقبان.. تعرف على البلد المرشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2021

مفاجأة.. حارس مدير أمن الإسكندرية ينهار باكيا أمام المحكمة خلال قضية محاولة الاغتيال

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

أسوأ فترة في حياتي .. أنجلينا جولي تتحدث عن طلاقها من براد بيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور