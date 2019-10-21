يحافظ على صحة القلب .. 3 فوائد رائعة للتأمل



كما يوجد أنواع عديدة للتأمل ولكل منها فوائده حسب ما نشر موقع "power of positivity"





• فوائد التأمل :-



- يعمل على زيادة التفاؤل :-



أجريت دراسة ذكرت أنه تم العثور على زيادة النشاط الكهربائي في الفص الجبهي الأيسر بعد ثمانية أسابيع من التدريب على التأمل، ونظرًا لأن الفص الجبهي الأيسر أكثر نشاطًا في الأشخاص المتفائلين، فيمكن افتراض أن التأمل يعمل على جعل الشخص يشعر بالتفاؤل أكثر.



- تحسين التركيز والأداء المعرفي :-



كشفت دراسة حديثة أن التأمل يغير من أنماط دماغ الناس ويمنحهم أيضًا تركيزًا عقليًا أفضل مما قد يحسن أداءهم المعرفي، لكن يشترط أن تكون ممارسة التأمل تتم بانتظام بشكل يومي.



- يعزز صحة القلب :-



يعمل التأمل على تحسن صحة القلب، لأن الأسترخاء يساعد في تنظيم ضغط الدم في الجسم، كما يعمل على زيادة مركب أكسيد النيتريك الذي يقوم بتحسين صحة الأوعية الدموية لذلك يبقى القلب في صحة سليمة.



التأمل هو في الأساس وسيلة للتركيز على اللحظة الحالية باهتمام كامل، عن طريق تجنب الأفكار التي تعمل على تشتيت الانتباه والتركيز على نقطة واحدة، قد تكون هذه النقطة هي الأحاسيس الجسدية التي نشعر بها أو أنفاسنا.