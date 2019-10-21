Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وصف علاقة البلدين بالتاريخية ..أبو العينين يدعو الكويت للاستثمار فى المناطق الاقتصادية بمصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم وعلى صالح تصوير على الخشاب
أكد محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه يتمنى لأمير الكويت الشفاء العاجل، مؤكدا على العلاقات المصرية الكويتية التاريخية.

وأضاف أبو العينين فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال المصرى الكويتى اليوم الاثنين  أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن الاستفادة منها من قبل المستثمرين الكويتيين .

وأكد أنه يمكن الاستفادة من القوانين الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والتى تتميز بتيسيرات استثمارية كبيرة ، مشيرا إلى أن تلك المناطق تعتبر فرص استثمارية للكويت.  

ونوه إلى وجود مناطق صناعية زراعية تتمتع بميزة تنافسية استثمارية فى السوق المصرى ، داعيا لضرورة استبدال التكنولوجيا العربية بمثيلتها التى يتم استيرادها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب المصريين: زيارة السيسي للكويت تاريخية وتعبر عن عمق العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.. وبرلمانيون: تهدف لاستمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا العربية.. ويؤكدون: القيادة السياسية حريصة على تدعيم العلاقات المتبادلة

5 أيام في مستشفى أمريكي.. تطور جديد في الحالة الصحية لأمير الكويت

أبو العينين يدعو لتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية على كافة مشروعات الاستثمار.. وإعادة النظر في قوانين الاستثمار وأسعار الغاز والكهرباء والأراضي للمستثمرين

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

لم يتحمل الإهانة .. تفاصيل وفاة مواطن في تأمينات العاشر

مع تصاعد أزمة مباراة القمة.. #معاك_يا_اهلى .. يشعل تويتر

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ200 ألف جنيه والتسليم فوري.. تعرف على التفاصيل

افتتاح 21 محطة مترو أنفاق جديدة خلال 4 سنوات.. تعرف عليها

الأهلي والزمالك يترقبان.. تعرف على البلد المرشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2021

Advertisements

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مرتضى منصور مهاجما أحمد سامى: الأهلى مش على راسه ريشة

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الدائري يتزين.. الجيزة تنتهي من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائري