وصف علاقة البلدين بالتاريخية ..أبو العينين يدعو الكويت للاستثمار فى المناطق الاقتصادية بمصر

أكد محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه يتمنى لأمير الكويت الشفاء العاجل، مؤكدا على العلاقات المصرية الكويتية التاريخية.



وأضاف أبو العينين فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال المصرى الكويتى اليوم الاثنين أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن الاستفادة منها من قبل المستثمرين الكويتيين .



وأكد أنه يمكن الاستفادة من القوانين الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والتى تتميز بتيسيرات استثمارية كبيرة ، مشيرا إلى أن تلك المناطق تعتبر فرص استثمارية للكويت.



ونوه إلى وجود مناطق صناعية زراعية تتمتع بميزة تنافسية استثمارية فى السوق المصرى ، داعيا لضرورة استبدال التكنولوجيا العربية بمثيلتها التى يتم استيرادها.

