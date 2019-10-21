Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العثيمين يتوجه إلى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:56 م
الدكتور يوسف بن أحمد
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
Advertisements
أ ش أ
توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى مصر، اليوم الاثنين، للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه الذي سينعقد غدًا في القاهرة، بالإضافة إلى مشاركته في "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه".

وأوضح الموقع الرسمي للمنظمة أن العثيمين سيلقي كلمته أمام الاجتماع الثاني لمجلس المياه التابع للمنظمة، حيث من المنتظر أن يركز في خطابه على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا المياه والبيئة.

يُذكر أن اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس المياه، بدأت أعماله اليوم في القاهرة، على أن يتم رفع ما سيصدر من توصيات إلى اجتماع الوزراء المعنيين بقضايا المياه في الدول الأعضاء بالمنظمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور 500 مشارك.. رئيس الوزراء يفتتح أسبوع القاهرة للمياه.. صور

جامعة الفيوم تشارك في أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019

ترشيحاتنا

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 21-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

بفستان رائع..نسرين طافش بإطلالة ساحرة فى حفل ملكة جمال الكون 2019

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

فلوسك في خطر .. خدعة يقوم بها اللصوص لسرقة المال من ماكينات الصرف

حكاية عالمية من قلب سيوة .. النجمة كاتي بيري تقضي يومها الثاني وسط رمال الواحة

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الدائري يتزين.. الجيزة تنتهي من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائري