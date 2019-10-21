العثيمين يتوجه إلى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه

توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى مصر، اليوم الاثنين، للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه الذي سينعقد غدًا في القاهرة، بالإضافة إلى مشاركته في "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه".



وأوضح الموقع الرسمي للمنظمة أن العثيمين سيلقي كلمته أمام الاجتماع الثاني لمجلس المياه التابع للمنظمة، حيث من المنتظر أن يركز في خطابه على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا المياه والبيئة.



يُذكر أن اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس المياه، بدأت أعماله اليوم في القاهرة، على أن يتم رفع ما سيصدر من توصيات إلى اجتماع الوزراء المعنيين بقضايا المياه في الدول الأعضاء بالمنظمة.