الكشف على 500 سيدة ضمن المبادرة القومية لصحة المرأة بالشرقية

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، يوما مجانيا للفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى، بمجمع عيادات مستقبل وطن بالزقازيق بالمجان أمام سيدات الشرقية تحت إشراف أساتذة الجراحة والأورام والأشعة والتحاليل بجامعة الزقازيق.



أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بالشرقية، أن الحزب وفر كافة الإمكانات الطبية اللازمة لدعم المبادرة الرئاسية بالمحافظة اليوم الأحد ليكون نقطة الانطلاق للاطمئنان على عظيمات مصر بمحافظة الشرقية، مضيفًا بأنه جار تحديد أياما أخرى لاستكمال ما بدأته إدارة المجمع الطبي الخيري الذي يستهدف محدودى الدخل من خلال تقديم خدمة آدمية ترتقي ان يحيا بها مواطنين محافظة الشرقية لحياة كريمة.



وأضافت الدكتورة، هدير صفوت مدير عام مجمع العيادات وعضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية، أن عدد المستفيدين بلغ 500 سيدة، ضمن المبادرة القومية الرئاسية وتم الفحص المبكر عن سرطان الثدى، بالتنسيق مع أساتذة الأورام والجراحة والأشعة، بمستشفيات جامعة الزقازيق، وتم تحويل 100 سيدة لإجراء اشعة الماموجرام، كما تم سحب 20 عينة من المشتبه بإصابتهم بالمرض بالمجان، كما حرصت إدارة المجمع على تكريم الطاقم الطبي المشارك بفاعلية اليوم وعلى رأسهم الدكتورة "ريهام صفوت" أستاذ الأورام، والدكتور "علاء خليل" أستاذ جراحة الأورام، والدكتورة "إيناس الفقي" أستاذ الأشعة التخصصية وصحة المرأة، والدكتورة "آلاء جميل" مدرس الأشعة بجامعة الزقازيق، وذلك بحضور الأمين العام للحزب بالشرقية، والمهندس على ابواحمد أمين عام قطاع الأعمال بالمحافظة، والدكتور "لؤي محمد" استشاري النساء، ونائب المدير الإداري بمجمع العيادات.



من جانبها أوضحت الدكتور "زينب فهيم" المدير الإداري لعيادات مستقبل وطن أن هذه المبادرة القومية، تعتبر أحد أهم المبادرات المجتمعية والإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة صحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى، مع تقديم كافة الخدمات للسيدات بالمجان، بالإضافة لنشر التوعية الطبية اللازمة للسيدات بداية من سن 20 عاما، مؤكدًا بأن الحزب ومجمع عياداته كان في مقدمة من أعلنوا مساندتهم لرؤية القيادة السياسية، التي دائما تكون في خدمة المواطن البسيط التي عاش حياته طامعا أن يسعد بـ "حياة كريمة".