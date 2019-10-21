طلبوا 80 ألف جنيه فدية.. 3 أشخاص وراء اختطاف سائق بالوايلي بسبب خلافات مالية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ باختطاف سائق بالوايلي، وطلب الخاطفين ٨٠ ألف جنيه فدية، حيث تبين أن ٣ أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وتم ضبطهم، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة الوايلي من ربة منزل بغياب نجلها سائق بشركة توصيل خاصة عقب خروجه من مسكنهما من ٥ أيام، وبالاتصال به هاتفيًا تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها باختطاف نجلها وطلب منها مبلغ مالي ٨٠ ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص علاقات وخلافات المجني عليه تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعه صاحب مكتب للخدمات البترولية وشقيقة وآخر بسبب خلافات مالية بينهم، تم بالتنسيق مع المبلغة مجاراة المتصل والاتفاق معه علي التقابل بأحد المقاهي بميدان عبده باشا دائرة القسم لتسليمه المبلغ المتفق عليه.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المحدد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الأول والثاني حال استقلالهما سيارة، وأقرا بأنه نظرًا لكون المجني عليه مدين لهم بالمبلغ نظير قيامه باستئجار سيارات منهم لتشغيلها بالشركة عمله وامتناعه عن سداد المبلغ خططوا لاختطافه.



وفي سبيل ذلك قاموا باقتياده من مكان تواجده بشاليه كائن بمحافظة السويس باستخدام السيارة المضبوطة واحتجازه بمقر الشركة ملك الأول تمهيدًا لمساومة والدته المبلغة واسترداد المبلغ، تم بإرشادهم ضبط المتهم الثالث بمقر الشركة وبصحبته المجني عليه.