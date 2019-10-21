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أخبار البلد

البيئة تشارك في تنظيم برنامج تدريبي للشباب ومنظمات المجتمع المدني بالمنيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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حنان توفيق
شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالتعاون مع جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة والمجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا فى تنظيم برنامج تدريبي لما يقرب من ١٠ منظمات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية و١٠٠ شاب وفتاة من أعضاء الجمعية وذلك فى إطار رفع الوعي البيئي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مختلف القضايا البيئية.

وتضمن البرنامج التدريبي تدريب المشاركين من الجمعيات الأهلية والشباب علي كيفية إعداد وتنفيذ حملات بيئية، كما تم عرض نماذج للمبادرات الناجحة من المجتمع المدني فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.

وشمل البرنامج التدريبي عقد ندوات حول دور الإعلام فى نشر الوعي والحفاظ على البيئة، إضافة إلى أهمية دمج المرأة فى العمل البيئي، كما تم إلقاء ندوة للتوعية والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية.
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